Man bakt frikandellen in het huis waar hij net heeft ingebroken

Agenten die woensdagnacht in Etten-Leur op een melding van een woninginbraak afgingen, zijn stomverbaasd over de manier waarop ze de inbreker op heterdaad betrapten. De boef stond in het huis waar hij net had ingebroken frikandellen te bakken. "De beste man had behoorlijke honger."

De twee agenten spreken op Instagram over de wel heel bijzondere casus. De man was al binnen toen de politie bij het huis aankwam. De agenten troffen de man aan achter een frietpan. "Hij had even een paar paaltjes in het vet geladen", vertelt een van de agenten lachend. "Die dreven. De pan stond nog aan. Ik denk dat de rechter en de officier van justitie daar ook wel iets van gaan vinden." De agenten zeggen nog even getwijfeld te hebben om de frikandellen zelf op te eten, maar zien daar toch maar van af. "Dat is bewijs, hè?"