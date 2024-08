Explosie slaat ramen uit huis, buurtbewoners geschrokken: 'Nette buurt'

Bewoners van de Halsterseweg in Bergen op Zoom zijn donderdagochtend geschrokken van een explosief dat bij een huis in hun straat afging. Ook zijn ze verbaasd. Zelf nadat de gemeente Bergen op Zoom het glas heeft opgeveegd, liggen de splinters van de ontplofte erker nog steeds in tuinen en op de stoep. "Vijf minuten vóór de explosie zat er nog iemand beneden. Je wilt er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren."

Een buurtbewoonster kan de vele glassplinters donderdagochtend nog steeds zien. De ontploffing bij een huis in haar straat heeft volgens haar voor een ravage gezorgd. De explosie sloeg rond kwart over een 's nachts het glas uit een erker metersver de straat in. "Ik was nog wakker en schrok me een ongeluk. Eerst dacht ik dat de knal van een auto kwam." Maar dat was niet het geval. Het ging om een explosie bij een huis van een gezin dat enkele deuren verderop woont. Volgens de vrouw woont er een gezin met twee kinderen. Ze kwamen snel na de ontploffing naar buiten en werden opgevangen door buurtbewoners. Een man die ook in de straat woont zegt dat 'zij in alle staten waren net nadat het was gebeurd': "Ze konden het niet geloven."

In de erkers zitten nu houten platen (foto: Collin Beijk).

In de buurt zijn er deze ochtend complimenten te horen over het optreden van de hulpdiensten. De politie en brandweer waren snel bij het huis. Brandweerlieden konden zo op tijd een in brand gevlogen palmboom in de voortuin blussen.

"Verwacht je niet in deze vriendelijke buurt."

Een man die ook in de straat woont, zegt dat zijn dochter nog wakker was toen de ontploffing gebeurde. "Ze hoorde glas sneuvelen en toen kwam de knal. Daarna hoorde ze nog veel meer glasgerinkel." De man vertelt dat er vijf minuten voordat het gebeurde nog iemand van het gezin beneden was. "Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren." Niet iedereen heeft er iets van gemerkt. Een overbuurman heeft wonderwel door alles heen geslapen. Hij schrok van wat hij zag toen hij zijn rolluiken omhoog deed. "Je hoort wel vaker dat er iets gebeurt. Maar in deze vriendelijke en nette buurt verwacht je het niet."

Het huis is nog afgezet met lint (foto: Collin Beijk).