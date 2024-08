Grote schoonmaak voor singels: baggeren is (te laat) begonnen

Over drie tot vier weken kunnen in Breda plezierbootjes weer de hele singel rondvaren. Deze week is waterschap Brabantse Delta namelijk begonnen met het baggeren van de dichtgeslibde bocht ter hoogte van de Generaal van der Plaatstraat. Een probleem dat is ontstaan door hevige regenval en zo'n 100.000 euro kost om op te lossen. "Blij dat ze begonnen zijn, maar het is veel te laat", zegt Bram Bul van rondvaartbedrijf Bootje Varen Breda.

Maar nu gaat het voortvarend, laat schipper Jaap van de baggerschuit weten. Hij zuigt het zand op en pompt dat via leidingen naar de kant. "Er is altijd wel wat in de opstartfase", vertelt hij. "Maar nu gaat het snel. Over drie tot vier weken zijn we hier wel klaar."

Eindelijk is er dan begonnen met het baggeren van het dichtgeslibde deel van de Bredase singel. Een week later dan bedacht, want de afvoercontainer werkte nog niet naar behoren waardoor de halve straat onder water liep.

"We halen hier 2500 kuub zand weg", zegt Christiaan terwijl hij in zijn graafmachine stapt. "Dat wordt allemaal afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. Daarna zal het zand wel worden gebruikt om huizen of een weg op te bouwen."

Gelukkig gaat het om 'schoon' zand, want anders zou het nog veel langer duren. Maar voor manager Bram Bul van het rondvaartbedrijf Bootje Varen Breda kan het niet snel genoeg gaan. Ze varen met toeristen al een tijdje een aangepaste, verkorte route over de singels.

"Ik ben blij dat ze begonnen zijn, maar het is veel te laat", zegt Bul. "We hebben in februari een melding gedaan en het is nu augustus. Twee derde van het vaarseizoen zit er al op. Het kost ons best wat omzet en dat is treurig. Omdat we geen rondje meer kunnen varen, moeten we nu ook twee uur varen in plaats van een uur om alles te laten zien. Het heeft best wat gevolgen voor ons."

Het lijkt er op dat de gemeente Breda en het waterschap Brabantse Delta toch verrast zijn door de extreem slechte weeromstandigheden. "Na het hoogwater van eind vorig jaar en begin dit jaar is er opnieuw een enorme hoeveelheid zand neergeslagen", legt een woordvoerder van het waterschap Brabantse Delta uit. "De zandvanger is door de hoge stroomsnelheid van het water op zo’n moment niet in staat om álles tegen te houden. Het zand slaat neer daar waar de stroomsnelheid van het water lager wordt. Daar ontstaan de ophopingen."