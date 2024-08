Mathieu van der Poel: 'Had graag de olympische mountainbikerace gereden'

Mathieu van der Poel zag maandag met een enige spijt de mountainbikers hun olympische wedstrijd rijden. "Ik had er graag gereden, maar dat wist ik toen ik de keuze maakte voor de wegwedstrijd", vertelt de 29-jarige wereldkampioen op de weg twee dagen voordat hij in Parijs op jacht gaat naar een prijs die hij nog niet heeft: de olympische titel op de weg.

"Als ik echt mocht kiezen had ik de mountainbikerace gedaan, maar dat werd door omstandigheden moeilijk. Ik heb vorig jaar het test-event hier gereden en zag maandag dat het lang een redelijk gesloten wedstrijd was. Dat zou in mijn voordeel zijn geweest." Er waren tal van redenen om de mountainbike te laten staan, zo geeft hij aan in een gesprek met persbureau ANP. "Je kijkt natuurlijk naar wat je vorig jaar hebt gedaan." Toen werd Van der Poel twee weken na de Tour de France wereldkampioen in Glasgow. "Je probeert die voorbereiding toch een beetje na te bootsen, al is dat natuurlijk geen garantie dat je met dezelfde benen aan de start staat."

"Ik ben nu wellicht op mijn sterkst."

"We hebben ook naar de kansen gekeken, je weet niet hoe het parcours over vier jaar is. Bovendien ben ik nu wellicht op mijn sterkst", gaat hij verder. Van der Poel stelde de keuze lang uit. Hij twijfelde over een combinatie van de twee wedstrijden. "Maar ik had me dan meer moeten focussen op mountainbiken. Na 'Luik' was nog niks besloten, maar ik voelde ook wel dat ze vanuit de ploeg liever hadden dat ik als wereldkampioen de Tour de France reed. Dat begrijp ik en het wegparcours dat hier ligt, speelde ook mee."

"Hopelijk kan ik het over vier jaar nog eens proberen op de mountainbike."

"Hopelijk kan ik het over vier jaar in Los Angeles nog eens proberen op de mountainbike. Als daar het wegparcours te zwaar is, is de keuze zo gemaakt. Dan wordt het een mooi doel voor tegen het einde van mijn carrière."

