Op Mallorca overleden Nederlandse toerist (21) komt uit Breda

Op het Spaanse eiland Mallorca is dinsdag een 21-jarige man uit Breda overleden. Hij kwam vermoedelijk om het leven door koolmonoxidevergiftiging in zijn vakantiewoning. Dat meldt de lokale krant Diario de Mallorca op gezag van de politie. Een andere Nederlander, ook 21, is naar het ziekenhuis gebracht.

Arnold Tankus Geschreven door