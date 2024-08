Vliegvelden niet meer soepel met vloeistof: terug naar 100 milliliter

Vliegtuigreizigers mogen vanaf 1 september niet langer vloeistoffen in verpakkingen groter dan 100 milliliter meenemen in hun handbagage. Die regels waren eerder juist versoepeld door de invoering van CT-scanners, waardoor het wel mogelijk was een fles water of grote tube crème in de handbagage mee te nemen. De verscherpte voorschriften gelden voor alle drie de grote Nederlandse luchthavens: Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport.

Arnold Tankus Geschreven door