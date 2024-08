Veel zelfdodingen bij studentencomplex, bewoners leven in angst

Bewoners van een Tilburgs studentencomplex zijn het zat. In de afgelopen acht jaar beroofden vijf mensen zich van het leven in de flat. Vorige week was het opnieuw raak en sprong iemand van de balustrade naar beneden. Voor de bewoners is de impact groot. Ze leven in angst, wachtend op maatregelen.

Dit ontdekte het journalistiek onderzoeksplatform Woeste Grond. Dat sprak met meerdere bewoners over de impact van de suïcides. Het onderzoeksplatform heeft er bewust voor gekozen om de specifieke zelfdodingsmethode te benoemen, om uit te kunnen leggen waarom deze methode de levens van veel andere bewoners zo beïnvloedt. In de studentenflat hebben de afgelopen jaren zeker vijf mensen zichzelf om het leven gebracht. Niet in alle gevallen waren het bewoners van het complex. Ze sprongen vanaf een hoge verdieping van de flat naar beneden en kwamen terecht op het binnenplein. Vorig jaar sprongen twee mensen, in 2020 en in 2017 een. En vorige week ook.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

De schok voor nabestaanden is uiteraard groot, maar ook de bewoners valt het iedere keer zwaar. Zij hielpen met reanimeren, zagen de lichamen liggen als ze over de balustrade keken en zagen witte tenten van de politie. Of ze bleven binnen, wachtend op een appje van iemand die zei dat ze weer naar buiten konden, zo omschrijft Woeste Grond. Binnenplein mijden

Meerdere studenten die zo'n zelfdoding hebben gezien, vertellen aan het onderzoeksplatform over de gevolgen. Vaak hebben ze er nog weken last van. De studenten die op de begane grond wonen, mijden inmiddels het binnenplein. Ze zijn bang dat er iemand ligt of iemand uit de lucht komt vallen. Zo loopt een studente op de begane grond altijd zo dicht mogelijk langs de muren van de flat. Anderen durven de lift niet te nemen, omdat die ook op de begane grond kan stoppen. Een student vertelt dat ze steeds bang wordt als ze iemand op de bovenste verdieping van de flat ziet ijsberen. Oproep om maatregelen

Maar de studenten zijn ook boos. Ze missen communicatie vanuit verhuurder SSH, die vaak niets van zich laat horen als iemand overlijdt. Het duurt ook veel te lang voor er maatregelen komen. Er moeten volgens de bewoners netten worden opgehangen die voorkomen dat mensen springen. Een petitie om zo snel mogelijk actie te ondernemen, is inmiddels 150 keer ondertekend. De SSH laat aan het onderzoeksplatform weten dat de netten inmiddels op de planning staan. De verwachting is dat die er voor september zullen hangen. Verder heeft Tilburg University toegezegd om in het najaar met een werkgroep te komen, waarmee mogelijk aanvullende interventies kunnen worden gedaan. In de tussentijd kunnen studenten met mentale klachten zich melden bij de universiteit zelf. Die kan ze dan op een passende manier doorverwijzen.