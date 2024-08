Haiyan totaal onthutst na gevecht met overvaller: 'Hij dreigde met een mes'

Haiyan Zhang staat nog te trillen van wat ze woensdagavond heeft meegemaakt. Een gemaskerde overvaller rende op klaarlichte dag haar snackbar aan de Diepenstraat in Tilburg binnen. Hij eiste geld en haalde de kassalade overhoop. Haiyan ging met de jongen het gevecht aan. Maar de overvaller bleek te sterk en nam de benen. “Ik heb de hele nacht niet geslapen”, vertelt ze.

Maar dat was niet genoeg voor de man. Hij gooide het muntgeld over de toonbank en rukte de kassalade eruit om te kijken of er nog ergens briefgeld lag. Toen was voor Haiyan de maat vol. “Ik pakte hem van achter vast. Ik dacht, hij is niet zo groot, dat kan wel”, vertelt ze. Maar de jongen gaf haar een flinke elleboog, begon te slaan en wrong zich los.

Vervolgens pakte hij een vleesmes dat op de toonbank lag. “Hij dreigde daarmee en riep dat hij meer geld wilde”, vertelt Haiyan. De ondernemer deed geschrokken een stap achteruit en hield haar handen omhoog. Toen ze probeerde duidelijk te maken dat ze echt niet meer geld had, maakte de jongen dat hij weg kwam. "Ik rende nog achter hem aan en schreeuwde buiten om hulp, maar hij was al weg", zegt ze.