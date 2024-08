Man (75) komt om door frontale botsing tussen twee auto's

Bij een ongeluk op de Schutboomsestraat in Milheeze is vrijdagochtend een 75-jarige man uit die plaats overleden. Dat gebeurde waarschijnlijk nadat hij met zijn voertuig frontaal op een andere auto reed. De andere automobilist is zwaargewond geraakt.

De politie Oost-Brabant zegt in een bericht op X dat de auto's na de crash in brand zijn gevlogen. De weg is bezaaid met brokstukken De brandweer, ambulances en politieauto's zijn naar de plek van het ongeluk gekomen. Ook een traumahelikopter landde in de buurt. De weg is afgesloten geweest voor het politieonderzoek. De politie is op zoek naar mensen die de betrokken auto's hebben zien rijden voorafgaand aan het ongeval, voor en rond elf uur vrijdagochtend.

Wachten op privacy instellingen...

Er kwam nog een tijd rook uit de auto's (foto: SQ Vision).

De brokstukken liggen bezaaid over de weg (foto: SQ Vision).