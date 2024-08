De afgelopen week begon met de start van de Olympische Spelen in Parijs, maar ook met een explosie in Eindhoven. Op maandag viel er een grote tak op een driejarig jongetje in een speeltuin. Later deze week stortte er een vliegtuigje neer op de snelweg A58. AI-Nina deelt het nieuws van de afgelopen week in dit overzicht.