Deze Bredanaars huren compleet hotel met 88 kamers af tijdens de Spelen

Honderden Brabanders bezoeken één of meerdere dagen Parijs vanwege de Olympische Spelen. Ze kunnen overnachten in 'Maison de Paris-Bas', een Frans hotel dat compleet is afgehuurd door twee Bredanaars. "Als Nederland wint, gaat hier de confetti door de lucht."

"Parijs is voor ons als Nederlanders zo dichtbij. We dachten, daar moeten we iets mee doen", vertelt Karel terwijl hij een rondleiding door het hotel geeft. Hij wijst een hele rij oranje fietsen aan, 126 in totaal. "Die zijn hierheen gebracht door een fietsenbedrijf uit Breda. Dan kunnen de gasten naar Roland Garros (tennis, red.) of het hockeystadion fietsen. Dat is hier vlakbij."

In de gemeenschappelijke ruimte kijken enkele fans op oranje banken naar het roeien op tv. Als Nederland als eerste over de streep komt, gaat een luid gejuich op. Bijna iedereen in dit hotel is voor Oranje.

Het hotel heet Relais de la Malmaison, maar nu even niet. Het is omgedoopt tot Maison de Paris-Bas (Pays-Bas is het Franse woord voor Nederland, red.). "We zijn met Google Maps op zoek gegaan naar geschikte accommodatie", vertelt JanHein die in Breda een reisbureau heeft.

"We zochten iets met een tuin, een zwembad en parkeerplaatsen, want parkeren is lastig in Parijs. Uiteindelijk vonden we wat we zochten. Toen heb ik de Franse eigenaar benaderd. Hij vroeg nog of we wel echt zeker wisten."

Het hotel heeft 88 kamers. Die kosten 200 euro per nacht per persoon, maar het hotel zit continu vol. "De Olympische Spelen duren 16 dagen dus we hebben het onderverhuurd in vier blokken van vier nachten. 18 fans blijven 16 dagen. Verder zitten hier ook familieleden van sporters die meedoen, zoals de vader van hockeyster Yibbi Jansen uit Gemonde, die ooit zelf meedeed aan de Spelen."