Man komt in het water klem te zitten onder maaier en raakt zwaargewond

Een man is vrijdagmiddag tijdens het maaien in een sloot gevallen en klem komen te zitten onder zijn zitmaaier. Dat gebeurde aan de Hoevenseweg in Wagenberg. De man raakte zwaargewond en is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De man was langs een sloot in een zitmaaier aan het maaien toen hij in het water viel en klem kwam te zitten. Omstanders probeerden hem te helpen, maar kregen de maaier niet uit de sloot getild. Uiteindelijk hebben ze volgens een ooggetuige een touw aan een auto en de maaier vastgemaakt en zo de machine uit de sloot kunnen trekken. Daarna kon de man uit het water worden bevrijd. Het slachtoffer is door de brandweer en ambulancepersoneel een tijd lang gereanimeerd. Een traumahelikopter landde ook. Het traumateam heeft de man vervolgens geopereerd en aan een hartlongmachine aangesloten. Hij is vervolgens onder politiebegeleiding in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.