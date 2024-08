Boten verwoest bij brand in haven: ‘Doet heel veel verdriet’

In jachthaven Dok 12 in Raamsdonksveer hangt vrijdagmiddag een flinke brandlucht en in het water drijft olie. Het zijn de sporen van een brand waarbij afgelopen nacht twee boten in vlammen opgingen. Twee andere boten raakten zwaar beschadigd.

Ze werd vannacht wakker gebeld door haar zoon die het slechte nieuws bracht. “Ik hoef je niet te vertellen wat je dan denkt. Hier heb je je zuurverdiende centen in zitten.” De schade loopt volgens haar in de duizenden euro’s. “En misschien is ‘ie wel total loss. Dat zie je niet meteen aan de buitenkant, maar in de wanden is waarschijnlijk ook veel beschadigd. Zoals elektriciteit en leidingen.”

De eigenaresse van een van de boten maakt vrijdagmiddag de schade op aan haar boot. “Klote? Dat is nog zacht gezegd”, reageert Cynthia. “Hier zaten heel veel uurtjes opknapwerk in. Dit doet wel echt heel veel verdriet.”

Jamie van Dinteren en haar vriend Bart, die de havenmeester is, werden vannacht wakker gebeld. “Rond kwart over een kregen we een telefoontje en binnen twee minuten stonden we hier”, vertelt Jamie. “We dachten meteen, hopelijk is er niemand aanwezig op de boot en zijn er geen gewonden. Maar gelukkig is er alleen materiële schade.”

Terwijl Bart bezig is om uit een van de afgebrande boten water te pompen, komen andere booteigenaren een kijkje nemen. “Wij zagen beelden van de haven voorbijkomen en schrokken toen wel”, vertelt Marsha Paans. “Dat zal toch niet ons bootje zijn, dachten we. Boten zijn niet goedkoop, dus dit is superzonde. Heel vervelend voor die mensen.”

Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Volgens Jamie is brandstichting al uitgesloten. “Er komen hier de hele dag door boten de haven in- en uitvaren, zegt Cynthia. “Je hebt te maken met accu’s, olie en gasinstallaties. Dus het kan van alles zijn. Of de verzekering de schade aan haar boot vergoedt, is nog de vraag. Maar ze vreest ervoor. “Die wil natuurlijk iemand aansprakelijk stellen. Dus dat wordt lastig.”