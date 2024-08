Hockeyers geven Spanje geen kans, eerste olympische finale sinds 2012

De Nederlandse hockeyers zijn door naar finale van de Olympische Spelen. Dit nadat het team van bondscoach Jeroen Delmee dinsdagmiddag de halve finale won van Spanje, 4-0 . Het is voor het eerst sinds 2012 dat de hockeyers van Oranje zich plaatsen voor de olympische finale.

De voortekenen waren vooraf gunstig. Oranje verloor op de Olympische Spelen nog nooit van Spanje. Vier keer werd gewonnen, vier keer was er geen winnaar. En eerder in het toernooi, in de groepsfase, was Oranje met 5-3 te sterk voor de Spanjaarden.

Spanje had echter de eerste kans op een goal, maar de Spanjaard Marc Reyne stuitte op doelman Pirmin Blaak. Na veertig minuten veerden de vele Oranjefans in het stadion op. Een verdediger maakte een overtreding op Tjep Hoedemakers. Strafbal voor Nederland, een kans die wel besteed was aan Jip Janssen. Vanaf de strafbalstip maakte hij de 1-0.

Oranje had controle over de wedstrijd. In het tweede kwart zette aanvoerder Thierry Brinkman Oranje op 2-0 met een harde bal, die hij zonder aarzelen binnenschoot. In het derde kwart ging Nederland fanatiek op zoek naar een derde treffer en al snel was het raak via Thijs van Dam.

Spanjaarden kansloos

Nadat Spanje voor een tweede keer deze wedstrijd bij een strafcorner op Blaak stuitte, leek het wel zeker. Nederland zou voor het eerst sinds 2012 weer de finale van het olympisch toernooi gaan halen. De Spanjaarden waren murw gebeukt. De 4-0 van Duco Telgenkamp was alleen nog een formaliteit. Vijf seconden voor tijd gingen de handen al de lucht in. Nederland was door en is daarmee zeker van een medaille

Twaalf jaar geleden bereikten de mannen voor het laatst de eindstrijd. In Londen was Duitsland toen te sterk. De laatste olympische titel van de hockeyers dateert van 2000. In Sydney was de huidige coach, Jeroen Delmee, nog een van de spelers van Oranje.

Nederland neemt het in de finale, donderdagavond, op tegen de winnaar van het duel tussen Duitsland en India. Van Duitsland werd in de groepsfase met 1-0 verloren, tegen India heeft Oranje nog niet gespeeld in Parijs.