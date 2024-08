Cathelijn Peeters uit Dongen sleept estafetteploeg naar finale

De Nederlandse ploeg op de 4x400 meter gemengde estafette heeft zich op de Olympische Spelen overtuigend geplaatst voor de finale. Het kwartet, met Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en slotloopster Cathelijn Peeters uit Dongen liep in de series naar de tweede plaats achter Groot-Brittannië in een tijd van 3.10,81. De klassering betekent directe doorgang naar de finale zaterdagavond.

Bondscoach Laurent Meuwly gaf Femke Bol rust. De vedette van de Nederlandse ploeg richt zich vooral op de 400 meter horden, het nummer waarop ze de wereldtitel in bezit heeft. Meuwly kan haar wel opstellen in de finale. Omalla was de vervanger van Liemarvin Bonevacia, die door een hamstringblessure niet kan meedoen aan de Spelen in Parijs.

De Nederlandse ploeg won op de afgelopen EK in juni zilver op de mixed relay. Toen liepen Bol, Klaver, Bonevacia en Klein Ikkink.

De Amerikaanse ploeg won in het uitverkochte Stade de France de eerste serie in een wereldrecord van 3.07,41.