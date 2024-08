Nyls Korstanje grijpt ticket voor finale 100 vlinder in Nederlands record

Nyls Korstanje is er met glans in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag. De pupil van Patrick Pearson tikte in de halve eindstrijd aan in 50,59. Daarmee verbeterde hij zijn eigen nationaal record met 0,29 seconden en ging hij als vierde naar de laatste acht. De strijd om het goud staat zaterdagavond op het programma.

Korstanje traint in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. De snelste tijd van de avond kwam op naam van de Hongaar Kristof Milak (50,38). Hij hield de Fransman Maxime Grousset (50,41) en de Canadees Josh Liendo (50,42) achter zich. Tijdens de WK eerder dit jaar in Doha eindigde Korstanje nog als vierde. Korstanje werd in de Paris La Défense Arena de derde Nederlander die zich plaatste voor een olympische finale over twee banen vlinderslag. Tijdens de Spelen van 1980 in Moskou eindigde Cees Vervoorn als vierde. In 2012 finishte Joeri Verlinden in Londen als zesde.