Zilver met een Brabants tintje: roeiers Holland Acht gehuldigd

Sander de Graaf uit Made en Helmonder Jacob van de Kerkhof hebben met de Holland Acht, op de slotdag van het olympische roeitoernooi in Parijs, olympisch zilver veroverd. De Oranje Acht ging zaterdagochtend hard van start, maar werd halverwege de race voorbijgevaren door de Britse winnaars.

De Holland Acht bestaat naast De Graaf en Van de Kerkhof uit Ralf Rienks, Olav Molenaar, Ruben Knab, Gert-Jan van Doorn, Jan van der Bij, Mick Makker en stuurvrouw Dieuwke Fetter uit Dommelen.

Herkansing

Dat de roeiers van de mannen-acht een medaille veroverden is knap, want ze begonnen het olympisch roeitoernooi niet optimaal. Ze plaatsten zich pas via de herkansing voor de finale.

Daarin moest de ploeg afrekenen met wereldkampioen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië. In de laatste honderden meters lag Nederland een halve bootlengte achter op de sterke Britten. Ondanks een eindsprint kon Nederland de roeiers uit Groot-Brittannië niet meer inhalen.