Gevederd vriendje voor het leven te koop in eerste papegaaienwinkel

Een langgekoesterde droom van Eindhovenaren Ashley Beikes en Murat Can kwam zaterdagochtend uit. Ze openden hun eigen papegaaienspeciaalzaak ‘Parrotplace’, en daarmee zijn ze ook de eerste in Brabant: “We zijn ontzettend trots”.

Op het moment dat Ashley haar geliefde leerde kennen, werd al snel duidelijk dat ze Murat met een hoop gevogelte moest delen. Hij komt zoals hij zelf zegt uit een echte ‘vogelfamilie’. “Mijn opa, oom en neef kweekten al vogels toen ik klein was", vertelt hij. "Van grote ara’s tot kanaries, alles kwam voorbij. Ik vond papegaaien interessant en ben er in doorgegaan. Ashley had eigenlijk weinig keuze. Ik zei tegen haar: dit ga ik doen, ik hoop dat je het leuk vindt!”, zegt de vogelkweker grappend.

"Ik wil niet heel de tuin vol met kooien, hoor!"

Ashley moet lachen: “In het begin zei ik, ik wil niet heel de tuin vol met kooien, hoor! Maar uiteindelijk ben ik er wel in meegegaan en toch helemaal verliefd geworden op de papegaaien. Dus Murat heeft mij wel een beetje aangestoken.” En waarom papegaaien volgens hen zo bijzonder zijn? Daar raken de twee haast niet over uitgepraat: "Ze zijn super intelligent en hebben het verstand van een drie tot zesjarig kind. Met geduld en de juiste opvoeding krijg je heel veel liefde terug van die beestjes."

Een gekruisde geelkuifkaketoe uit de winkel van Ashley en Murat. (foto: Floortje Steigenga)

Acrobatische zwartkop-caiques, een kieskeurige geelkuifkaketoe, vrolijke zonparkietjes en een hoop enthousiaste vogelliefhebbers. Zaterdagochtend is het een dolle boel in de eerste papegaaienwinkel van Brabant. Zo ook voor iemand uit Eersel: “Wij moesten altijd helemaal naar een speciaalzaak in Hoorn rijden. En met een vogel die wagenziek is, is dat al helemaal een drama hoor!” Ze vertelt dat veel dierenwinkels vaak maar een paar speeltjes hebben voor papegaaien en dat haar vogel daar snel op uitgekeken is. Maar vandaag heeft ze haar handen vol met speelgoed: “We zijn hier geslaagd en hebben wat nieuwe speeltjes meegenomen, dan kan onze vogel weer lekker slopen!”

"Als een papegaai wegkwijnt, dan gaat hij schreeuwen."

Papegaaien raken snel verveeld. Voldoende speelgoed én aandacht is daardoor extra belangrijk, vertelt Murat: "Een papegaai moet bezig blijven. Niet iedereen is natuurlijk de hele dag thuis en als een papegaai weg zit te kwijnen in een kooi, dan gaat hij schreeuwen of zijn veren eruit plukken." Daarom adviseert hij ook om voldoende speeltjes af te wisselen: "Wissel elke week wat speeltjes. Als wij elke dag een frikandel eten vinden we er na een tijdje toch ook niks meer aan? Wij moeten ook altijd verschillende snacks hebben", zegt hij met een knipoog.

"Wij eten toch ook niet iedere dag een frikandel?"

Dat papegaaien dieren zijn die bijzonder veel verzorging nodig hebben, weet het stel als geen ander. Daarom letten ze goed op de oprechtheid van klanten die een papegaai willen aanschaffen: "We waken ervoor dat mensen een impulsaankoop doen. Papegaaien kunnen wel vijftig tot tachtig jaar oud worden en zijn dus vaak zelfs méér dan een vriendje voor het leven. Daar moet iemand goed over nadenken", vertelt Ashley.

In de 'babykamer' wordt gekeken over een match is tussen dier en mens. (foto: Floortje Steigenga)