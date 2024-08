Jongen haalt bal van het dak, maar durft niet meer naar beneden

Het zullen angstige momenten zijn geweest voor een jongetje in Vught. Hij kwam vrijdagnacht vast te zitten op een dak toen hij een bal wilde pakken. De politie en brandweer moesten eraan te pas komen om hem te bevrijden.

Dat laat de wijkagent van Vught weten in een video op Instagram. De jongen schoot de bal per ongeluk op het dak en klom naar boven om hem weer te halen. Alleen durfde of kon hij niet meer naar beneden.

De brandweer en politie hebben de jongen met een kraan uiteindelijk weer veilig op de grond gekregen.