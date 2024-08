Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook zondag weer veel Brabanders in actie. We zetten ze voor het gemak op een rijtje.

Dressuuramazone Dinja van Liere wacht vanaf tien uur de kür op muziek, de individuele finale.

Om vijf over half een komt ook Cathelijn Peeters uit Dongen in actie, tijdens de series van de 400 meter horden.

Om twee uur 's middags komen de wielrensters in actie tijdens de wegwedstrijd, met de ervaren Marianne Vos uit Babyloniënbroek als outsider voor de titel, al heeft ze in principe een dienende rol.

Om halfvier 's middags wacht Helmonder Joris Otten in de kajak de voorrondes op het onderdeel cross.

Om halfzes vanmiddag beginnen de hockeymannen aan hun olympische kwartfinale. De ploeg van de Vughtse bondscoach Jeroen Delmee neemt het dan op tegen Australië.

Vanaf zeven uur 's avonds komen de zwemmers weer in actie. De estafetteploegen, met bij de mannen Stan Pijnenburg en Nyls Korstanje en bij de vrouwen Maaike de Waard en Marrit Steenbergen, wacht de finale van de 4x100 meter wisselslag.

Niels Laros uit Oosterhout komt vanavond om tien voor half tien nog in actie op de halve finale van de 1500 meter. De 19-jarige uit Oosterhout eindigde vrijdag in zijn serie als vierde, en is naar eigen zeggen in zijn 'beste vorm ooit'.