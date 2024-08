Minderjarige jongen rijdt onder invloed van alcohol en drugs huis binnen

Een automobilist is zondagochtend met zijn auto tegen een huis aan de Dreefseweg in Kaatsheuvel beland. In de auto zaten naast de bestuurder nog twee mensen.

De bestuurder van de auto heeft geen geldig rijbewijs, laat de politie weten. De automobilist is ook nog geen 18 jaar oud. Daarnaast was de bestuurder onder invloed van drank en drugs. De schade aan het huis en de auto's is groot. "Wonder boven wonder zijn er geen gewonden", laat de politie op Instagram weten. Meerdere processen-verbaal

De bestuurder onder invloed krijgt meerdere processen-verbaal. De gemeente is ingeschakeld om te kijken naar de toestand van het aangereden huis.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

De bestuurder van de auto heeft geen rijbewijs en was onder invloed van drank en drugs (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

De politie spreekt van een wonder dat niemand gewond raakte bij de crash in Kaatsheuvel (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).