PSV verliest na strafschoppen spectaculair duel om Johan Cruijff Schaal

PSV heeft de strijd om de Johan Cruijff Schaal verloren. In een spektakelstuk eindigde de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in een 4-4. Strafschoppen moesten beslissing brengen in wie de eerste prijs van het seizoen ging pakken. Uiteindelijk namen de Rotterdammers de penalty's beter.

Zelden begon een voetbalseizoen zo leuk als zondagavond in Eindhoven. De strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord was allesbehalve goed, maar meer dan aantrekkelijk om naar te kijken.

Het spektakelstuk barstte al na tien minuten los. Noa Lang bracht PSV op een 1-0 voorsprong na een goede steekpass van Johan Bakayoko en voorbereidend werk van Jerdy Schouten. PSV speelde in aanvallend opzicht prima maar was achterin zeer kwetsbaar.

Personele problemen achterin

Dat leidde er ook toe dat Feyenoord twee keer toe kon slaan binnen enkele minuten. Fredrik Oppegard ging in de fout en kreeg een strafschop tegen. Dat cadeautje werd uitgepakt door Santiago Gimenez. Niet veel later was het Bart Nieuwkoop op aangeven van de spits die Feyenoord op voorsprong zette. Ook daar zag de verdediging van PSV er zeer matig uit.

PSV is daar vooral kwetsbaar door de vele blessures en het gebrek aan keuzes. Centraal achterin stonden dan ook twee rechtspoten in de vorm van middenvelder Jerdy Schouten en aanwinst Ryan Flamingo. Olivier Boscagli, een belangrijke pion in het elftal van Peter Bosz is geblesseerd.

Kommer en kwel

Toch knokte PSV zich terug in de wedstrijd via aanvoerder Luuk de Jong. Voor de spits was het een koud kunstje om al vroeg in de tweede helft de voorzet van Malik Tillman te verzilveren. Maar ook in de tweede helft was het kommer en kwel achterin bij PSV. Gimenez kon na 53 minuten alleen op Walter Benitez af. De doelman moest een overtreding maken om de spits te stoppen en dus ging de bal op nieuw op de stip.



Gimenez wist het volgende presentje van PSV opnieuw te benutten en bracht Feyenoord weer op voorsprong. Tien minuten later was het toch alweer gelijk. Invaller Guus Til kreeg de bal uit de kluts voor de voeten en scoorde de gelijkmaker. 3-3.