Motorrijder botst achterop auto en is zwaargewond naar ziekenhuis gebracht

Op de snelweg A2 bij verzorgingsplaats Groote Bleek ter hoogte van Maarheeze is zondagmiddag een motor achterop een auto gebotst Het verkeer moest plotseling remmen door filevorming. De motorrijder merkte dit te laat op, kon niet meer op tijd stoppen en reed tegen de auto aan. De man werd door de klap gelanceerd en kwam enkele meters verder op het asfalt terecht. Hij raakte zwaargewond.

Omstanders op de verzorgingsplaats en op de snelweg schoten meteen te hulp. Ze ontfermden zich over de zwaargewonde motorrijder en het geschrokken koppel in de auto.

De snelweg werd na het ongeluk, dat rond vijf uur gebeurde, in noordelijke rijrichting afgesloten, waardoor de traumahelikopter kon landen op de A2. Een Mobiel Medisch Team assisteerde het ambulancepersoneel bij het stabiliseren van de motorrijder, die ernstig gewond was.

De politie heeft getuigenverklaringen opgenomen en sprak, met behulp van een Franse tolk, met het geschrokken echtpaar in de auto. Ondanks het glas op het dashboard bleef het Franse koppel verder ongedeerd.

De zwaargewonde motorrijder is in het bijzijn van een trauma-arts per ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De snelweg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de Verkeers Ongevallen Analyse. Het verkeer wordt omgeleid via verzorgingsplaats Groote Bleek. Als gevolg van het ongeval ontstond er een file tot aan Weert.