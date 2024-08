Klopjacht op man na schietpartij: arrestatieteam pakt hem op

Een man is zondagavond met een vuurwapen beschoten aan de Groenewoudseweg in Eindhoven. Hij zou in zijn been geraakt zijn en ging daarna zelf naar het ziekenhuis. Maandagochtend werd na een klopjacht een verdachte opgepakt door een arrestatieteam in een huis op het Hugo de Grootplein.

Volgens een 112-correspondent had de politie een vermoeden wie de dader was en werd er de hele nacht met man en macht naar gezocht. Een arrestatieteam heeft de man, die geen vaste woon of verblijfsplaats heeft, uiteindelijk van het bed gelicht in het huis waar hij verbleef. De politie is nog altijd met veel eenheden aanwezig in de straat. Ze doet sporenonderzoek in het huis.

Arrestatieteam na de inval (foto: SQ Vision).

Het slachtoffer meldde zichzelf zondagavond op de spoedeisende hulp van het Catharina Ziekenhuis voor medische zorg en belde daar 112. De politie kwam met meerdere eenheden naar de Groenewoudseweg, waar de man werd neergeschoten, om sporenonderzoek te doen. Op straat werd gezocht naar hulzen en bloedsporen. Agenten belden bij huizen in de buurt aan en vroegen mensen of ze misschien harde knallen hadden gehoord. Een aantal bewoners gaf aan dat dit inderdaad het geval was.

Onderzoek aan de Groenewoudseweg (foto: SQ Vision)

Conflict in het criminele milieu

Het zou vermoedelijk gaan om een conflict in het criminele milieu, laat de politie weten. Omdat de verdachte vuurwapengevaarlijk is, droegen agenten in heel de regio zondagavond extra zware kogelwerende vesten terwijl ze naar hem uitkeken en hem daarna uit zijn bed lichtte. De politie zou zich ook zorgen maken om anderen die mogelijk betrokken zouden zijn bij het conflict met de gewapende man. Volgens een 112-corrspondent werd daarom een aantal locaties in de regio zondagnacht extra in de gaten gehouden door agenten.