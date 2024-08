Dag 10 Olympische Spelen: Else Praasterink knap negende na vier sprongen

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook maandag diverse Brabanders in actie. Onder andere beachvolleybalster Raisa Schoon, de springruiters Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten en de Oranje-hockeysters moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Triatleten hoopten op ander scenario

Het Nederlands triatlonteam, dat vanochtend als tiende eindigde tijdens de olympische gemengde estafette, had gehoopt op een ander wedstrijdscenario. Dat vertelde de Bredase Maya Kingma achteraf. "We hoopten dat het veld bij Mitch Kolkman, die als eerste van ons in actie kwam, al iets meer uit elkaar zou liggen en dat ik dan vervolgens naar voren zou zwemmen en fietsen", zei ze voor de camera van de NOS. "Dat heb ik wel gedaan, maar we begonnen met een voor mij te grote groep aan het looponderdeel. Daardoor kon ik Richard Murray, die van ons als derde in actie kwam, niet afzetten waar we wilden. Maar goed, dat heb je niet helemaal in de hand."

Schoonspringster Praasterink in actie

Else Praasterink (20) strijdt bij het schoonspringen om een plekje in de halve finale. Ze kreeg vanochtend voor haar eerste sprong een score van 58,00. Haar tweede sprong was iets minder, ze kreeg daar een score van 51,80 voor. Maar de derde en vierde waren prima, goed voor scores van 63,00 en 62,40. Daarmee staat de Eindhovense op de negende plek. De beste achttien deelnemers plaatsen zich voor de halve finale. Die wordt vanaf drie uur vanmiddag afgewerkt. Praasterink heeft nog een sprong te gaan. Praasterink woont en traint sinds een paar jaar in de Verenigde Staten. In februari plaatste ze zich voor deze Spelen. LEES OOK: Else vond springen vanaf 10 meter doodeng, maar behoort nu tot de wereldtop

Else Praasterink in actie vanaf de 10-meterplank (foto: ANP 2024/Iris van den Broek).

Opperste concentratie voor de sprong van Else Praasterink (foto: ANP 2024/Iris van den Broek).

Maya Kingma tiende met triatlonploeg op olympische estafette

Het Nederlands gemengd estafetteteam, met Maya Kingma uit Breda, is vanochtend tiende geworden op de olympische estafette. Tijdens de Spelen in Tokio werd de Oranje-equipe nog vierde op dit onderdeel. De zege in Parijs ging naar Duitsland. Nederland eindigde op een minuut en 58 seconden van Duitsland. De gemengde estafette wordt ook wel de 'supersprint' genoemd, omdat iedere atleet maar kort in actie komt. Achtereenvolgens moet de sporter driehonderd meter zwemmen, acht kilometer fietsen en twee kilometer hardlopen. Ieder land vaardigt twee mannen en twee vrouwen af. Eén voor een komen ze in actie, waarbij de mannen alleen tegen de mannen racen.

Maya Kingma tijdens de gemengde estafette-triatlon in Parijs (foto: ANP 2024/Robin Utrecht).

Maya Kingma, altijd sterk op de fiets (foto: ANP 2024/Mauro Pimentel).

Niels Laros voelt geen druk meer

Nu atleet Niels Laros uit Oosterhout zich gisteren plaatste voor de finale van de 1500 meter van voelt het voor hem alsof alle druk is weggevallen. "De finale is gehaald, dat is het hoogste. Natuurlijk, er zijn medailles te winnen, maar het geeft al een goed gevoel dat ik me kan mengen in die strijd." Hij merkt dat hij in een 'fantastische vorm' steekt. "Ik heb baantrainingen gedraaid waarvan ik nooit had gedacht dat ik die zou kunnen, zo zwaar in intensiteit. Ik liet vorige maand in de Diamond League in Monaco al zien dat mijn vorm bizar is. Ik liep met een val nog 3.49 op de Engelse mijl. Wie kan dat? Ik ben ook veel beter dan vorig jaar op het WK in Boedapest. Daar werd ik tiende in de finale, maar mijn piek lag dat jaar veel eerder, want ik wilde mijn Europese titels bij de junioren prolongeren."

Niels Laros plaatste zich zondag voor de finale van de olympische 1500 meter (foto: ANP 2024/Ulrik Pedersen/Cal Sport Media).

Olympische landenwedstrijd triatlon kan doorgaan

De landenwedstrijd van de olympische triatlon in de Seine kan vandaag gewoon doorgaan. "De laatste analyseresultaten bevestigen dat de waterkwaliteit van de Seine op het triatlonterrein de afgelopen uren is verbeterd en ze laten zien dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd", meldde de organisatie van de Spelen in Parijs gisteravond in een persbericht. Er waren twijfels of de gemengde estafette volgens planning afgewerkt zou kunnen worden, nadat de waterkwaliteit in de Seine na stortbuien op woensdag en donderdag weer was verslechterd. De parcoursverkenning gisteren werd geschrapt omdat het water toen nog niet aan de vereiste gezondheidsnormen voldeed. Eerder tijdens de Spelen in Parijs werd de individuele triatlon voor de mannen een dag uitgesteld omdat het water in de rivier te vies was. Toen waren regenbuien tijdens het weekend van de openingsceremonie er de oorzaak van dat de waterkwaliteit weer achteruit was gegaan. Nederland komt op de gemengde estafette uit met de Bredase Maya Kingma, Rachel Klamer, Richard Murray en Mitch Kolkman. Later in de week moeten ook de openwaterzwemmers de Seine in voor hun olympische wedstrijd. Sharon van Rouwendaal, de olympische kampioene van Rio 2016, gaat dan op jacht naar een medaille. De waterkwaliteit van de Seine is tijdens de Spelen in Parijs een aanhoudende bron van zorg, ondanks tal van maatregelen die de stad heeft genomen om het water schoner te krijgen. Zo is onder meer een zuiveringscentrale geopend bij de rivier de Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt. Die moest zorgen dat schoon water vanuit de Marne in de Seine komt. De Franse autoriteiten hebben ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen rond Parijs.