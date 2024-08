Dag 10 Olympische Spelen: finaleplek voor Praasterink op 10 metertoren

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook maandag diverse Brabanders in actie. Onder andere beachvolleybalster Raïsa Schoon, de springruiters Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten en de Oranje-hockeysters moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Praasterink, die woont en traint in de Verenigde Staten, kwam na vijf sprongen tot een totaalscore van 292,80. Na haar eerste sprong stond ze nog veertiende. Daarna klom ze in het klassement. Praasterink werd in februari in Doha elfde op de WK. In Parijs maakt ze haar debuut op de Olympische Spelen.

Finaleplek voor Praasterink op 10 metertoren Schoonspringster Else Praasterink (20) uit Eindhoven heeft zich geplaatst voor de olympische finale op de 10 metertoren. Ze eindigde in de halve finale in het Aquatics Centre in Saint-Denis als twaalfde. Dat was net genoeg om zich te kwalificeren voor de eindstrijd. De beste twaalf van de achttien deelnemers plaatsten zich voor de finale van morgen.

Springamazone Emmen vervangt Greve ook in individuele strijd

Springamazone Kim Emmen vervangt maandagmiddag op de Olympische Spelen Willem Greve in de individuele kwalificatie. Vorige week nam ze bij de landenwedstrijd ook al de plaats in van Greve. Emmen is deze Spelen in de Nederlandse springequipe aangewezen als eerste reserve. Bondscoach Jos Lansink koos vorige week bij de landenwedstrijd voor haar omdat het paard van Greve niet fit oogde. Mede door de uitblinkende Emmen eindigde Nederland vervolgens als vierde.

Naast Emmen, met haar paard Imagine, verschijnen maandag ook Harrie Smolders (Uricas van de Kattevennen) en Maikel van der Vleuten (Beauville Z) aan de start. De kwalificatie voor de finale is al begonnen. Drie jaar geleden in Tokio zorgde Van der Vleuten met individueel brons voor het enige Nederlandse succes.

Schoon strandt in achtste finales

Beachvolleybalsters Katja Stam en de Werkendamse Raïsa Schoon zijn op de Olympische Spelen van Parijs in de achtste finales uitgeschakeld. De Spaanse Daniela Álvarez en Tania Moreno waren in drie sets te sterk voor het Nederlandse koppel: 18-21 21-19 15-13.

Stam (25) en Schoon (22) strandden in Tokio nog voor de achtste finales. Na één overwinning en twee nederlagen in de groepsfase verloren ze toen in een tussenronde. Drie jaar later was hun status dermate veranderd dat ze favoriet waren tegen het jonge Spaanse koppel.

De nederlaag was onnodig, beseften beide speelsters. In de tweede set gaven ze een voorsprong van 4 punten (18-14) weg. In de derde set pakten de Spaanse vrouwen bij 11-9 een marge van 2 punten waarna ze bij 14-13 hun derde matchpoint benutten.

Schoon pinkte een traan weg: "We weten dat als het even niet loopt dit niveau te hoog is." Van onderschatting was, ondanks drie eerdere overwinningen op de Spaansen, ook geen sprake geweest. Stam: "Het is wel een goed team. Zij pakten zilver op het laatste EK en de eerste keer dat wij van ze wonnen was ook op een EK in de troostfinale."

Praasterink naar halve finale schoonspringen

Else Praasterink heeft zich tijdens haar eerste Olympische Spelen geplaatst voor de halve finale van het schoonspringen. De eerste sprong van de 20-jarige Eindhovense was vanochtend goed voor een score van 58,00. Haar tweede sprong van de tienmeterplank was iets minder, ze kreeg daar een score van 51,80 voor. Maar de derde en vierde waren prima, goed voor scores van 63,00 en 62,40. Door een matige vijfde score (46,40) zakte ze van de negende naar de vijftiende plaats.

De beste achttien deelnemers plaatsten zich voor de halve finale. Die wordt vanaf drie uur vanmiddag afgewerkt.

LEES OOK: Else vond springen vanaf 10 meter doodeng, maar behoort nu tot de wereldtop