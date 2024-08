Temperatuur richting de 30 graden, ook daarna ziet het er zomers uit

Zon- en warmteliefhebbers opgelet. Dinsdag gaat de temperatuur richting de 30 graden. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Waar de temperatuur deze maandag, met zon en wat wolken, nog blijft steken op 25 of 26 graden schiet die dinsdag de hoogte in. "Dan zien we op grote schaal maxima van 28 of 29 graden en is er veel ruimte voor de zon", geeft de weerman aan.

'Klamme dag'

Het is dinsdag dan wel wat vochtiger dan deze maandag. "Het wordt echt een klamme dag, door de combinatie van die hoge temperatuur en de hoge luchtvochtigheid", legt Lafeber uit.

In de nacht naar woensdag trekt een koufront vanuit het westen oostwaarts over de provincie. "Dat bevat een aantal buien. En die kunnen af en toe stevig zijn, met kans op hagel en veel regen in korte tijd", waarschuwt de weerman. Maar dit gebeurt gelukkig in de nachtelijke uren, geeft hij ook aan.

Koufront

Achter het koufront bevindt zich wat koelere lucht. Daardoor wordt het volgens Lafeber woensdag, donderdag en vrijdag niet warmer dan een graad of 24. "Eigenlijk een stuk aangenamer dan die 30 graden", geeft hij aan. "Het ziet er dan ook zeker niet slecht uit. Het is vaak droog, met een mix van wolken en zonnige perioden. En in zonnetje is het ook tegen het eind van de week echt nog wel zomers."