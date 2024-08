Willy van de Kerkhof: 'Tien miljoen voor Teze? Direct wegdoen!'

De verdediging van PSV was 'een gatenkaas'. Tot die conclusie komen clubiconen Willy en René van de Kerkhof na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. PSV verloor na strafschoppen nadat de wedstrijd in 4-4 was geëindigd. "Er is werk aan de winkel voor directeur voetbalzaken Earnest Stewart, want er moeten achterin zeker twee man bij", constateert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

De andere Van de Kerkhof is een andere mening toegedaan. "We zijn vorig jaar heel kritisch op hem geweest en dat heeft blijkbaar geholpen want daarna is Teze heel waardevol voor PSV geweest. En als hij dat komend seizoen weer is, kun je daarna misschien wel vijftien miljoen euro voor hem krijgen." Maar Willy zou in dit geval echt nu voor de centen kiezen. "Tien miljoen voor een verdediger? Kom op man! Daar moet je hem zeker voor laten gaan. Helemaal als je hem tegen Feyenoord zag spelen."

Maar eerst moet Stewart volgens Willy tien miljoen euro ophalen in Monaco. "Als ze dat willen betalen voor Jordan Teze dan moeten we hem direct wegdoen", stelt hij.

De komende weken zal moeten blijken of spelers als Bakayoko, Veerman, Schouten en Teze bij PSV blijven of niet. Beide broers verwachten geen leegloop, maar constateren tegelijk dat het wel een nadeel kan zijn als spelers graag een transfer willen die dan niet doorgaat. "Ik heb dat zelf ook een paar keer meegemaakt", vertelt René. "Ik had in 1980 zelfs mijn afscheidsfeestje al gegeven en toen ging mijn transfer naar Lazio alsnog niet door. Ik heb toen wel een paar maanden nodig gehad om mijn plezier bij PSV terug te krijgen."

Teze was niet de enige die tegenviel tegen Feyenoord. "Bakayoko zat heel slecht in de wedstrijd en dan moet je zo verstandig zijn om geen penalty te nemen. Want dan mis je hem dus", moppert René. Willy ergerde zich ook aan de manier waarop Bakayoko de pingel nam. "Als je halverwege je aanloop stopt dan kun je nooit zo hard schieten dan wanneer je doorloopt."

Met weemoed staan Willy en René in de podcast ook nog even stil bij hun oudere broer Gerard die onlangs op 81-jarige leeftijd overleed. "Gerard was nog sneller dan wij", herinnert Willy zich. "In zijn Sparta-tijd stond hij op de nominatie om bij Oranje te komen maar dat ging door een overtreding van Theo Laseroms van Feyenoord niet door." Volgens René hebben Willy en hij veel aan Gerard te danken. "We hebben veel met hem kunnen praten over hoe het betaalde voetbal in elkaar zat. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor."

Veel meer beschouwingen over het voetbal van toen en nu zijn komend weekend in de nacht van vrijdag op zaterdag te horen op Omroep Brabant Radio tussen 12 en 2 uur, als behalve de gebroeders ook oud-journalist Paul Post en PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad te gast zijn bij presentator Kristian Westerveld. En uiteraard is er ook veel meer te horen in de eerste Willy en René Podcast van het nieuwe seizoen die hieronder te beluisteren is.