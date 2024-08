Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Olympische Spelen

De Nederlandse springruiters komen vandaag aan bod in de individuele finale bij het springen. De hockeyers komen in de halve finale tegen Spanje een oude bekende tegen. Maar er zijn meer sporters uit Brabant die zich in Parijs willen laten zien.

De Nederlandse springruiters Harrie Smolders, Kim Emmen en Maikel van der Vleuten hebben zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de individuele finale. De springruiters komen vanaf tien uur 's ochtends in de ring. Kim Emmen zou in eerste instantie niet meedoen, maar verving net als in de landenwedstrijd Willem Greve.

In de halve finale komen de hockeymannen om twee uur 's middags uit tegen Spanje. Daarin komen zij in oud-trainer Max Caldas een oude bekende tegen. De andere halve finale gaat tussen Duitsland en India.

Schoonspringster Else Guurtje Praasterink heeft zich geplaatst voor de olympische finale op de 10 metertoren. Om drie uur 's middags begint de finale. Praasterink eindigde in de halve finale in het Aquatics Centre in Saint-Denis als twaalfde. Dat was net genoeg om zich te kwalificeren voor de eindstrijd.

Bij het wielrennen staat om vijf uur 's middags de teamsprintfinale op het programma. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland reden gisteren de snelste tijd bij de kwalificatie. Vandaag rijden ze om 18.59 hun eerste ronde en, als alles volgens plan verloopt, om 20.10 uur de finale.

Cathelijn Peeters uit Dongen loopt vanavond in de eerste halve finale van de 400 meter horden. Peeters maakte ook deel uit van het gemengde team dat goud veroverde. Daarbij liep zij alleen de eerste serie, dat leverde de Dongense alsnog een gouden plek op.

De atletiekfinale van de 1500 meter is vanavond oranje gekleurd. Niels Laros uit Oosterhout raakte tijdens de halve finale bijna ingesloten, maar op het laatste moment kreeg hij meer ruimte. In de finale loopt ook zijn kamergenoot Stefan Nillissen. Niet eerder stonden er twee Nederlanders in een olympische finale van de 1500 meter, die om 20.50 uur begint.