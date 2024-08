Snelweg A16 richting Breda dicht nadat auto in brand vliegt

De A16 is maandagmiddag tussen het Belgische Meer en knooppunt Galder dicht nadat er een auto in brand is gevlogen. Het verkeer in de richting van Breda staat daardoor in de file.

De brandweer is volgens Rijkswaterstaat druk bezig om de brand onder controle te krijgen. De inzittenden zijn er zonder grote verwondingen vanaf gekomen. De verwachting is dat er rond half vijf een rijstrook vrij gemaakt kan worden. Het verkeer dat van Antwerpen naar Breda rijdt, heeft zo'n twintig minuten vertraging.