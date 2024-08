NAC begint in september aan herstelwerkzaamheden tribunes

NAC Breda begint volgende maand al met herstel van de tribunes in het Rat Verlegh Stadion. Dat is nodig, omdat uit een inspectie bleek dat de zogenoemde oplegnokken onder de tribunes aan vervanging toe zijn. Bij deze vervanging worden ook meteen herstelwerkzaamheden gedaan aan de bouwconstructie, meldt de gemeente Breda maandag.

Supporters van NAC ondervinden bij de terugkeer in de Eredivisie hinder van de werkzaamheden. "Om de supporters van NAC Breda zoveel mogelijk de kans te geven bij de wedstrijden te zijn, wordt dit gefaseerd gedaan. Wel is het onvermijdelijk dat een deel van de seizoenkaarthouders maximaal twee thuiswedstrijden niet op hun eigen plek kan zitten. Om dit op te vangen worden er noodtribunes geplaatst in het stadion. Hierdoor blijft de capaciteit voor toeschouwers gelijk", laat de gemeente Breda weten.

Wethouder Jeroen Bruijns van gemeentelijk vastgoed zegt: "Het is onze wettelijke taak als eigenaar om het stadion in een veilige staat te houden. Ik kan niet ontkennen dat dit wel even slikken was, maar veiligheid staat altijd voorop. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk en zorgen er ook voor dat het stadion de komende jaren blijft voldoen aan de gestelde eisen. In overleg met NAC Breda gaan we dit zo goed mogelijk aanpakken."

1,5 miljoen euro

Het Rat Verlegh Stadion heeft 19.000 plaatsen en is sinds de oplevering in 1996 het stadion van NAC Breda. De herstelwerkzaamheden kosten 1,5 miljoen euro. Dit bedrag wordt verrekend in de huurprijs van het stadion. In het huurcontract is vastgelegd dat NAC de gemeente gelegenheid moet geven voor werkzaamheden aan het stadion.

"Dit is op zijn zachtst gezegd een erg vervelende situatie", vindt Remco Oversier, algemeen directeur van NAC. "Helaas ontkomen we hier niet aan. Vanzelfsprekend is de veiligheid van onze bezoekers uiterst belangrijk. Als club kijken we nu vooral naar praktische oplossingen om het wedstrijdbezoek voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden en onze unieke ambiance te koesteren. We hebben onze achterban namelijk iedere wedstrijd keihard nodig."