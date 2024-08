NAC betaalt herstelwerkzaamheden stadion zelf: 'Met rug tegen de muur'

NAC Breda begint volgende maand al met herstel van de tribunes in het Rat Verlegh Stadion. Dat is nodig, omdat uit een inspectie bleek dat de zogenoemde oplegnokken onder de tribunes aan vervanging toe zijn. Bij deze vervanging worden ook meteen herstelwerkzaamheden gedaan aan de bouwconstructie. Hoewel de gemeente Breda eigenaar is van het stadion, moet NAC de verbouwing via een huurverhoging zelf betalen.

Supporters van NAC ondervinden bij de terugkeer in de Eredivisie hinder van de werkzaamheden. "Om de supporters van NAC Breda zoveel mogelijk de kans te geven bij de wedstrijden te zijn, wordt dit gefaseerd gedaan. Wel is het onvermijdelijk dat een deel van de seizoenkaarthouders maximaal twee thuiswedstrijden niet op hun eigen plek kan zitten. Om dit op te vangen worden er noodtribunes geplaatst in het stadion. Hierdoor blijft de capaciteit voor toeschouwers gelijk", laat de gemeente Breda weten.

Wethouder Jeroen Bruijns van gemeentelijk vastgoed zegt: "Het is onze wettelijke taak als eigenaar om het stadion in een veilige staat te houden. Ik kan niet ontkennen dat dit wel even slikken was, maar veiligheid staat altijd voorop. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk en zorgen er ook voor dat het stadion de komende jaren blijft voldoen aan de gestelde eisen. In overleg met NAC Breda gaan we dit zo goed mogelijk aanpakken."

NAC draait op voor de 1,5 miljoen aan kosten

De bouw- en herstelwerkzaamheden gaan 1,5 miljoen euro kosten. Het vreemde hierbij is dat de gemeente Breda eigenaar is van het Rat Verlegh Stadion, maar de club de rekening krijgt gepresenteerd. Een afspraak uit 2013 in een periode dat NAC bijna failliet ging en Breda het stadion kocht.

"In de huurovereenkomst staat dat de gemeente werkzaamheden kan uitvoeren en leidend is", vertelt directeur Remco Oversier. "Ook de bijbehorende kosten lijken ze te kunnen doorbelasten aan NAC. Deze kosten verrekenen ze vervolgens met de huur."

Het blijkt een dure afspraak te zijn waar de gemeente aan vasthoudt. "We staan wat dat betreft dus gevoelsmatig met de rug tegen de muur", zegt de NAC-directeur hierover. "Wel mogen we enigszins meedenken in de planning van uitvoering en we zijn zelf met de oplossing voor noodtribunes gekomen. Daarvoor hebben we gelukkig ook snelle medewerking gehad in het verlenen van de vergunning."

Pijnlijk maar de realiteit

Maar met een huurverhoging voor het in 1996 geopende stadion (capaciteit 19.000) houdt de dure tegenvaller niet op. "Alle gederfde inkomsten en de kosten van de noodtribunes lijken naast alle voorgaande kosten ook voor onze rekening te zijn."

Wanbeleid uit het verleden blijft NAC dus achtervolgen. "Uiteraard is dit pijnlijk, maar wel de realiteit waarin natuurlijk als een paal boven water staat dat de veiligheid van onze supporters bovenaan moet staan. Helaas ontkomen we hier niet aan", aldus Remco Oversier.