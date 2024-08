Drie Nederlandse ruiters naar individuele springfinale

De Nederlandse springruiters Harrie Smolders (Lage Mierde), Kim Emmen (Raamsdonk) en Maikel van der Vleuten (Someren) hebben zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de individuele finale. Een plek bij de beste dertig in de halve finale was daarvoor genoeg.

In de tuinen van Versailles plaatste Smolders zich met zijn paard Uricas van de Kattevennen als vierde. Kim Emmen eindigde met haar paard Imagine als negende, terwijl Van Vleuten met Beauville op plek 22 uitkwam. Julien Epaillard uit Frankrijk leverde de beste prestatie.

Emmen zou in eerste instantie niet meedoen, maar verving net als in de landenwedstrijd Willem Greve. Zijn paard Grandorado maakte volgens de bondscoach minder indruk dan Imagine in de trainingen.

De finale is dinsdagochtend om tien uur.