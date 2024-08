Goud voor Cathelijn Peeters na glansrol in aanloop naar estafettefinale

Ze maakte zaterdagavond geen deel uit van de Nederlandse estafetteploeg tijdens de Olympische finale op de 4x400 meter, maar toch kreeg Cathelijn Peeters uit Dongen maandagavond de gouden medaille omgehangen voor de prestaties van het team. Nederland won de finale zaterdag met overtuiging, maar dat succes lag voor een groot deel in handen van Peeters tijdens de halve finale op vrijdag.

"Het voelt ook wel als mijn medaille, als ik eerlijk ben", zei Peeters op NPO Radio 1 in een terugblik op de gouden winst van haar team. "Het was de beste avond uit m'n leven, denk ik. Ik heb heel hard op de tribune geschreeuwd. Het was een heel mooie avond."

Femke Bol kreeg tijdens die halve finale op vrijdag rust van de coach, dus mocht Peeters op haar plek. Samen met Eugene Omalla, Lieke Klaver en Isaya Klein Ikkink liep Cathelijn Peeters als slotloper in de series naar de tweede plaats achter Groot-Brittannië in een tijd van 3.10,81. Dat betekende een directe doorgang naar de eindstrijd op zaterdag.

Peeters blikte tevreden terug op haar invalbeurt voor teamgenoot Femke Bol. "Als reserve moet je altijd ready zijn. Het is mooi dat ik een bijdrage heb kunnen leveren in de series. Het is toch m'n teampje. Het ging supergoed."

Goede tijd

De Dongense komt dinsdagavond opnieuw in actie, dan op de halve finale 400 meter horden, net als teamgenoot Femke Bol. Peeters plaatste zich zondagavond op het Olympisch atletiektoernooi nipt. Ze liep in haar serie naar de vierde plaats in 54,84.

Aangezien de eerste drie direct doorgingen, leek haar klassering niet goed genoeg, maar haar tijd bleek zo goed dat ze op basis daarvan een van de drie atletes was die het veld in de halve finales aanvullen.