Spotters Vliegbasis Volkel zien niets meer door metershoge muur

Een hoge muur aan de Peelweg in Odiliapeel moet het zicht op de straaljagers op Vliegbasis Volkel beperken. Het was een populaire plek bij vliegtuigspotters. Om die reden laat de vliegbasis de muur bouwen. "De privacy van medewerkers is in het gedrang."

De bouw van de hoge muur bij de spottersplek is vorige week begonnen, maar de wens voor de afzetting was er al langer vanuit de vliegbasis. "Ongeveer anderhalf jaar geleden is besloten dat we deze muur gingen bouwen", vertelt woordvoerder Marleen Molema. Grote telelenzen

"Medewerkers moeten veilig en ongestoord hun werk kunnen doen als zij zich voorbereiden op een vlucht of bij terugkomst van een vlucht. Als vliegtuigspotters zo dichtbij staan met trappen en grote telelenzen komt de privacy van medewerkers in het gedrang", legt ze uit. De muur die achter de opstellocatie van de vliegtuigen wordt gebouwd, zorgt ervoor dat spotters geen goed zicht meer hebben op de straaljagers die van daaruit vertrekken en landen. "We snappen dat het voor vliegtuigspotters een teleurstelling is, maar dat personeel veilig en ongestoord kan werken, heeft voor ons prioriteit." Zichtbeperkende maatregelen

Op andere plekken kunnen spotters volgens de woordvoerder nog wel foto's maken. "Dit is vooralsnog de enige plek waar we zichtbeperkende maatregelen nemen, omdat het zo dichtbij de vliegbasis is." Andere spotplekken liggen volgens Molema verder van de vliegbasis af. "Mocht blijken dat medewerkers ook daar niet ongestoord kunnen werken dan zullen we het opnieuw overwegen."