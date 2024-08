We tellen wat af met z'n allen, van mollen tot kikkerdril en vlinders

Het afgelopen weekend was het tijd om de tuin in te gaan en alle fladderende vlinders die voorbij kwamen te turven. Tienduizenden vrijwilligers in heel Nederland bundelen tijdens de jaarlijkse vlindertelling hun krachten om zo inzicht te krijgen in het aantal vlinders dat in onze tuinen rondvliegt. Maar we tellen nog veel meer, van vleermuizen tot kleine madeliefjes.

Tuinen beslaan een groot deel van ons land, maar wat er allemaal leeft aan vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten we nauwelijks. De Tuintelling probeert dit in kaart te brengen. Het hele jaar door vinden er allerlei verschillende tellingen plaats, waardoor we beter inzicht krijgen in de staat van de Nederlandse natuur. De wespen staan als eerstvolgende telling op de kalender. Mensen die meedoen wordt gevraagd om tussen 17 en 25 augustus een half uur lang door de tuin te wandelen. Half uur lang wespen tellen

Belangrijk hierbij is dat je niet iedere wesp bij elkaar op telt. Om dubbeltellingen te voorkomen, geef je het hoogste aantal dat je tegelijk hebt gezien door. Ook als je geen geelbruin gestreepte zoemers ziet, is het belangrijk dat je dit doorgeeft. Deze data is net zo belangrijk en zegt net zo veel over de staat van ons groen. Na de wespen volgen in september de egels. Een overzicht van de getelde diertjes en planten in Brabant: Egels - 846 keer Eindejaars plantenjacht - (Meest voorkomend:) 6 madeliefjes Gierzwaluw - 3652 keer Herfstvogels - (Meest voorkomend:) 360 koolmeesjes Kikkerdril - (Meest voorkomend:) 286 bruine kikkers Libelles - (Meest voorkomend:) 43 azuurwaterjuffers Mollen - 1834 molshopen Scholeksters - 30 keer Spinnen - (Meest voorkomend:) 42 kruisspinnen Tuinvlinders - 586 atalanta’s Vleermuizen - 166 keer Iedereen met een tuin en/of balkon met iets van groen erop kan zich inschrijven om mee te doen. Bang dat je niet genoeg kennis hebt om alle verschillende soorten insecten, vogels en planten uit elkaar te houden? De website heeft allerlei zoekkaarten met in ons land voorkomende soorten. Wil je niet afhankelijk zijn van de jaarkalender en liever het hele jaar door in de weer zijn? Ook dan ben je aan het juiste adres. Het hele jaar door vindt de Jaarrond Tuintelling plaats. Hier kunnen enthousiastelingen het hele jaar door beestjes spotten en rapporteren aan de organisatie. Op dit moment zijn er meer dan 1200 enthousiaste tellers het hele jaar door actief.