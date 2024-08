Springruiter Maikel van der Vleuten verovert opnieuw brons op de Spelen

Springruiter Maikel van der Vleuten uit Someren heeft dinsdag brons gewonnen tijdens de olympische springwedstrijd. Hij bleef tijdens de reguliere wedstrijd, samen met nog twee andere ruiters, foutloos Maar in de barrage liep hij met zijn paard Beauville Z tegen vier strafpunten aan.

Duitser Christian Kukuk won de wedstrijd. De Zwitser Steve Guerdat werd tweede.

Van der Vleuten veroverde tijdens de vorige Spelen in Tokio ook al individueel brons. Tijdens de Spelen in Londen in 2012 won hij zilver, met het landenteam.

Emmen en Smolders

Kim Emmen uit Raamsdonk, tot nu toe de Nederlandse springverrassing van deze Spelen, eindigde de reguliere wedstrijd van dinsdagochtend op de 23e plaats. Ze kwam met haar paard Imagine uit op twaalf strafpunten.

Ook Harrie Smolders uit Lage Mierde bleef met Uricas van de Kattevennen niet foutloos. Hij kwam, mede door een tijdstraf, op zes strafpunten uit en eindigde daarmee als veertiende.