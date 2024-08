Zo helpt sportpsycholoog Erik atleten in Parijs op weg naar goud

Ja, het draait bij de Olympische Spelen om fysieke prestaties. Maar dat pieken op het hoogste podium ook een mentaal spel is, weet Erik van Haaren (33) uit Tilburg als geen ander. Als sportpsycholoog staat hij meerdere atleten bij in Parijs. "Het kan het verschil maken tussen winnen of verliezen."

“Daar rustte lange tijd een beetje een taboe op”, vertelt Van Haaren. Terwijl het volgens hem juist het verschil kan maken tussen winnen en verliezen. “Vaak hoor je de vraag: heb je per se een sportpsycholoog nodig? Nee, dat is niet het geval. Maar de betere vraag zou zijn: kan ik er een gebruiken?" Daarop is het antwoord volgens hem vaak 'ja'. "Veel atleten die ik begeleid, hadden niet eens echt een mentaal probleem, maar dachten wél dat ze konden verbeteren op dat vlak.”

Hoe hij dat dan doet? Praten, praten... En je raadt het al over zaken als stress en zelfvertrouwen. “Dat kan face to face. Dan ga ik bijvoorbeeld naar het hotel van zo’n sporter, of we spreken ergens af in de stad. Maar tegenwoordig is het ook steeds gebruikelijker om even te videobellen.”

Dat die begeleiding op de Spelen misschien nog harder nodig is dan anders is volgens Van Haaren, die vanuit zijn bedrijf Headwint zowel individuele sporters als sportbonden bijstaat, niet vreemd. “Dit is voor veel sporters misschien wel hét belangrijkste moment uit hun carrière. Het draait allemaal om die ene pijl, die ene bal. En daar hangt dan je werk, maar soms zelf je hele identiteit aan vast. Dat kan enorme druk geven. Van buiten, maar zeker ook van binnen.”