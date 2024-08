Zeker 14 mensen de dupe van verkeerde brandstof bij tankstation

Bestuurders die afgelopen weekend hebben getankt bij benzinestation TinQ Berlicum aan Het Gewat in Middelrode kregen de verkeerde brandstof in hun tank. Door een foutje was diesel in de tanks van Euro 95 en Superplus 98 terechtgekomen. Ten minste veertien bestuurders met schade hebben zich gemeld bij de keten.

De fout werd ontdekt doordat een klant een klacht had ingediend bij TinQ. De automobilist had benzine getankt, maar de auto werkte daarna niet meer goed. "Alle signalen gaan dan op rood", vertelt woordvoerder Jeroen van der Marel. Het tankstation werd direct afgesloten. Medewerkers zijn naar het pompstation gegaan te controleren wat er aan de hand was. Ze namen monsters van de brandstof en ontdekten zo dat er diesel in de benzinetanks terecht was gekomen. "Het gaat om een menselijke fout", legt Van der Marel uit. Die gebeurde tijdens het aanvullen van de brandstof. "We doen jaarlijks zo'n veertigduizend lossingen bij onze stations en hebben daar strakke protocollen voor. Maar deze chauffeur heeft een foutje gemaakt. Dat kan gebeuren, het blijft mensenwerk. Maar we zijn er natuurlijk niet zo blij mee." Schadevergoeding

Omdat de chauffeur zelf niet in de gaten had dat er bij het lossen een fout was gemaakt, kwam TinQ er pas achter nadat meerdere bestuurders hun auto's al vol hadden gegooid met de verkeerde brandstof. Tot nu toe zijn er veertien meldingen binnengekomen. Auto's lopen vaak schade op als er verkeerde brandstof in zit. Nieuwe auto's zijn hier gevoeliger voor. De motor moet dan gereinigd worden. TinQ laat weten te betalen voor de schade die automobilisten hebben opgelopen. "Mensen kunnen zich melden bij de klantenservice. We zullen de reparatiekosten vergoeden als de schade komt door de brandstof." Sinds zaterdagochtend zijn de tanks bij het pompstation leeggehaald en zit de juiste brandstof er weer in. Oproep

