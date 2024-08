Water stinkt en heeft rare kleur: waterschap adviseert contact te vermijden

In het water bij een bedrijventerrein aan de Lagedijk in Helmond zijn de afgelopen tijd meerdere dode watervogels en vissen gevonden. Ook stinkt het water en is het water verkleurd. Het waterschap Aa en Maas adviseert daarom om elk contact met het water te vermijden.

Ook wordt afgeraden dieren in het water te laten zwemmen of dieren het water te laten drinken. Het waterschap doet op dit moment onderzoek naar de kwaliteit van het water bij bedrijventerrein Zuidoost-Brabant (BZOB). Het onderzoek richt zich op een sloot op het bedrijventerrein en een sloot in de richting van de Vossenbeemd. Op het bedrijventerrein en langs het water zijn waarschuwingsborden neergezet. De uitkomst van het onderzoek wordt in september verwacht.

Het water bij het bedrijventerrein (foto: Google Maps).

Een van de waarschuwingsborden.