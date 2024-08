Lavreysen doet het weer en begint sprinttoernooi met wereldrecord

Baanrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is het individuele sprinttoernooi op de Olympische Spelen woensdag begonnen met een wereldrecord. Nadat de Australiër Matthew Richardson tijdens de kwalificaties eerst de oude toptijd (9,100) uit de boeken had gereden in 9,091, dook Lavreysen daar nog onder: 9,088.

De renners reden in de kwalificaties een sprint over 200 meter waarvoor ze zich al op gang hebben gebracht, een zogenoemde vliegende start. Jeffrey Hoogland kwam tijdens de kwalificatie uit op 9,293, de zesde tijd. Lavreysen en Hoogland wonnen dinsdag, samen met Roy van den Berg, al het goud op de teamsprint in een wereldrecord. Door naar tweede ronde

De beste 24 renners kwalificeerden zich voor de eerste ronde. Die werd woensdagmiddag om half drie verreden. Lavreysen en Jeffrey Hoogland plaatsten zich hierin voor de tweede ronde van het sprinttoernooi. Titelverdediger Lavreysen versloeg in de Duitser Maximilian Dörnbach. Hoogland was te sterk voor de Litouwer Vasilijus Lendel.