Hockeysters voor de zesde keer op rij naar de finale op Spelen

De Nederlandse hockeysters hebben voor de zesde keer op rij de finale bereikt tijdens de Olympische Spelen. In de halve finale in Parijs wist Oranje Argentinië te verslaan met 3-0.

Luna Fokke opende de score na 20 minuten met een backhand. Ze was aan de aandacht van de Argentijnse defensie ontsnapt, ging op het doel af en schoot binnen. Niet veel later verdubbelde de Eindhovense Laura Nunnink de score door na een harde voorzet van Fokke binnen te tikken. Yibbi Jansen uit Gemonde maakte er in de tweede helft 3-0 van uit een strafcorner.

Tijdens de wedstrijd werd de Veghelse Joosje Burg geraakt door de bal. "Ze kreeg heel ongelukkig een bal in haar gezicht en het bloedt nog steeds. Ik hoop voor haar dat ze erbij kan zijn vrijdag", zegt aanvoerster Xan de Waard. De Nederlandse hockeysters nemen het die dag op tegen China of België. Deze twee landen spelen woensdagavond tegen elkaar.

Brabants tintje

In de selectie zitten naast Nunnink en Jansen nog meer spelers met een Brabantse achtergrond: Joosje Burg (Veghel), Frédérique Matla (Valkenswaard), Marleen Jochems (Breda), Pien Sanders (Udenhout), Lisa Post (Eindhoven), Reneé van Laarhoven (Tilburg) en Freeke Moes (Moergestel).