Ze hebben geen schoon water, maar wel geld! Olland wint 1 miljoen

De bewoners van de Roest in Olland zijn woensdagmiddag met hun neus in de boter gevallen. Vijftien straatbewoners die deelnemen aan de postcodeloterij werden flink verrast. Zij mogen namelijk in totaal 1 miljoen euro verdelen.

De Roest in Olland was een van de straten waar de Superprijs van de Postcode Loterij is gevallen. Per lot wonnen de deelnemers 55.555 euro. In totaal speelden vijftien bewoners mee met achttien loten.

Drie bewoners speelden mee met twee loten en wonnen daarmee 111.111 euro. De winnende postcode van de straat was 5491XX.

De inwoners van Olland zijn de laatste dagen in het nieuws vanwege het vervuilde drinkwater in het dorp. De inwoners moeten het daarom stellen met flessen water of gekookt water. De overlast duurt nog zeker enkele dagen. De bewoners van De Roest kunnen zich in ieder geval vanavond trakteren op minimaal één fles bubbeltjeswater.