Hoogzwangere moeder stapt uit trein, peuter blijft achter en reist verder

Het zal je maar gebeuren. Je stapt de trein uit, maar je peuter blijft achter en rijdt verder naar het volgende station. Het overkwam een moeder en haar 2-jarige zoontje woensdagochtend bij het station van Helmond. Een conducteur en de politie kwamen in actie om de twee weer te herenigen.

Rond halfelf 's ochtends kreeg de politie een melding van een peuter die alleen in de trein zou zitten. Zijn hoogzwangere moeder was namelijk de trein uitgestapt, maar de deuren waren al dicht toen ze haar zoontje eruit wilde halen.

De politie legde contact met de NS. Niet veel later vond een conducteur het mannetje in het bijzijn van twee behulpzame vrouwen die zich over hem hadden ontfermd. Bij het eerstvolgende station in het Limburgse Blerick kon de politie de peuter meenemen. Halverwege de rit van Blerick naar Helmond nam de politie in Brabant het kindje over om hem naar zijn moeder te brengen.

"Het jongetje was natuurlijk erg verdrietig, maar gelukkig lukte het ons tijdens de rit om een lachend en blij gezichtje tevoorschijn te toveren", schrijft de politie op Facebook. Bij het station van Helmond werden moeder en kind weer met elkaar herenigd.