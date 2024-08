Niet alles is goud voor Rob Kemps, contract SBS6 niet verlengd

We kennen hem natuurlijk als de man die van links naar rechts springt: Rob Kemps. Daarnaast is de zanger van Snollebollekes ook tv-presentator bij SBS6, maar dat gaat stoppen. In juni liep zijn vaste contract af en dat wordt niet verlengd.

Tot drie jaar geleden was Rob Kemps nog niet veel op televisie te zien. Tot hij meedeed aan de televisiequiz De Slimste Mens. Hij won de finale. Na deze overwinning kwam Kemps steeds vaker op de buis. Eind 2022 tekende hij een contract bij Talpa en ging hij het programma The Wheel op SBS6 presenteren. In de jaren daarna was hij te zien als presentator van onder andere Ik hou van holland, De 10 Vragen en My Tribute to Elvis. Het werden geen kijkcijfersuccessen.

Momenteel is Kemps in Parijs bij de Olympische Spelen als presentator van het TeamNL Huis. "Ik ben nu vrij, juist om dit te kunnen doen", vertelt hij vanuit daar tegen De Telegraaf. "Ik ben hier echt aan het genieten."

Dat Kemps geen vast contract meer heeft, betekent niet dat hij helemaal niet meer te zien is op de zender van Talpa. Als freelancer zal hij nog weleens aanschuiven bij televisieprogramma's. En vanaf zaterdag 17 augustus is hij een van de teamcaptains in de nieuwe spelshow 30 Seconds. Dat wordt gepresenteerd door Johnny de Mol.