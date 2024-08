Motorrijder verliest macht over het stuur en schept overstekende fietser

Een fietsster is woensdagavond zwaargewond geraakt toen ze op de Kruisstraat in Veldhoven door een motor werd geschept. De vrouw was op dat moment op haar fiets aan het oversteken.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat is onbekend. Ze werd geschept door een tegemoetkomende motor. De bestuurder ervan verloor de macht over het stuur en botste tegen haar aan. De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision