Goud voor Sharon van Rouwendaal tijdens olympisch openwaterzwemmen

Sharon van Rouwendaal heeft donderdagochtend een gouden medaille gewonnen tijdens de olympische tien kilometer openzwaterzwemmen in de Seine. De Gemertse zwemster tikte aan na 2 uur, drie minuten en 34 seconden. Het is voor Van Rouwendaal na haar gouden plak in Rio haar tweede olympische titel in het open water.

Van Rouwendaal begon de wedstrijd sterk en bepaalde lange tijd de wedstrijd. Na de derde bevoorrading - vanaf de kade gaven trainers met een hengel drinken aan - konden er nog maar vier zwemsters in haar tempo mee. Erop en erover

Na enige tijd moest Van Rouwendaal de koppositie afstaan aan de Australische Moesha Johnson, maar de Gemertse bleef niet ver achter en in de slotfase ging Van Rouwendaal erop en erover. Op plek drie eindigde de Italiaanse Ginevra Taddeucci. Regerend wereldkampioene

Van Rouwendaal was al regerend wereldkampioene op dit onderdeel. In 2016, tijdens de Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro, won Van Rouwendaal voor het eerst olympisch goud op de tien kilometer openwaterzwemmen. Drie jaar geleden won ze op dit onderdeel zilver tijdens de Spelen in Tokio. Slechte waterkwaliteit

Dinsdag werd de verkenning voor het openwaterzwemmen nog geschrapt omdat de waterkwaliteit van de rivier Seine te slecht was. Uit tests bleek dat er een te hoge concentratie van een darmbacterie was. Woensdag bleek de kwaliteit voldoende zodat de zwemsters alsnog konden trainen. De Spelen in Parijs zijn waarschijnlijk de laatste voor Van Rouwendaal, die het na jaren hard trainen in het buitenland rustiger aan wil gaan doen. Eerder dit jaar kocht ze een huis in Gemert waar ook haar ouders wonen.