Zo krijg je meer insecten in de tuin: 'Niet schoffelen!'

Fladderende vlinders en zoemende bijtjes. Het gaat al jaren niet goed met de insecten in ons land. Toch is het niet heel moeilijk om van je eigen tuin een paradijs te maken voor de kleinste beestjes. Irma de Potter is boswachter bij Natuurmonumenten en zij geeft je tips om insecten naar je tuin te lokken.

Veel mensen houden van een tuin vol leven, maar ook van een nette plek waar alles aangeharkt is. En dat is volgens Irma de Potter nou net niet handig. "Insecten houden van een rommelige tuin. Dus je kunt beter niet schoffelen en niet alle bladeren weghalen."

Vochtige en zonnige plekjes Ook raadt De Potter aan om bloemen in verschillende kleuren te nemen. "Zweefvliegen worden aangetrokken door gele kleuren. Bijen komen eerder op roze en paarse bloemen af." En niet alleen in bloemen is afwisseling belangrijk, maar ook in droge en vochtige plekken in je tuin. "Veel insecten houden van vochtige plekken, maar een springspin zit weer graag in de zon."

Nog een tip is om verschillende planten te nemen die op andere momenten bloeien. "Neem ook wat vroegbloeiers, zodat je het hele seizoen door planten hebt die in bloei staan." Daar is rozemarijn volgens De Potter een goed voorbeeld van. "Rozemarijn begint in februari al met bloeien."

Volgens De Potter zijn ook salie, lavendel en de zonnehoed goede planten voor insecten. "Ik had laatst een penseelkever op de zonnehoed, die had ik nog nooit gezien", vertelt ze enthousiast. Voor zweefvliegen raadt De Potter venkel aan en voor bijen en vlinders is de ijzerhard een goede keuze.

Zelf heeft De Potter een balkon met grote potten vol planten en bloemen. Hoe groot of klein je tuin of balkon ook is, je kunt er volgens haar altijd insecten naartoe lokken. "Ik heb salvia op mijn balkon staan. Dat is een bloem met een lange kelk. Ik zag daar een keer een bij die onderin een gaatje aan het maken was. De bij kon namelijk niet bij de nectar", vertelt ze. "Vlinders rollen hun tong uit en kunnen er goed bij, maar bijen boren dus een gaatje. Dat is zo grappig om te zien."

Grasmaaien of niet?

In veel tuinen is het gazon een belangrijk onderdeel. Het liefst strak, groen en gekortwiekt. En dat is als het aan De Potter ligt ook helemaal niet zo erg. "In een strak gazon zit namelijk niet heel veel leven. Wil je meer leven? Zorg er dan voor dat je om het gazon borders hebt met allerlei planten en bloemen."



Wil je de insecten ook een handje helpen met broeden? Dan kun je een insectenhuisje ophangen, net als De Potter op haar balkon heeft. "Al vroeg in het jaar zie ik daar metselbijen in. Ze leggen hun eitjes en metselen het dicht zodat het eitje daar kan ontwikkelen", vertelt ze. Je moet het huisje wel op een warme plek hangen. "Leven ontwikkelt zich door warmte."