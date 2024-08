Explosie in huis, bewoner zwaargewond naar het ziekenhuis

Een bewoner van een appartement aan het Vossepad in Lepelstraat is donderdagmiddag zwaargewond geraakt na een explosie in zijn huis. Het gaat waarschijnlijk om een gasexplosie, maar dat kon de veiligheidsregio rond drie uur nog niet bevestigen. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De gevel van het appartement op de eerste verdieping ligt er deels uit. De ruiten liggen er ook uit door knal en de dakpannen kwamen los door de explosie. Het rijtjeshuis bestaat uit twee appartementen. Na de explosie die rond half twee plaatsvond, ontstond er brand maar die werd snel geblust. De brandweer, twee ambulances, de politie, Enexis en een traumahelikopter kwamen naar Lepelstraat, een dorp in de gemeente Bergen op Zoom. De brandweer is met een hoogwerker aan het werk bij het huis. De politie onderzoekt de schade aan omliggende huizen. Vanwege de gevaarlijke situatie zijn de huizen in de straat ontruimd. De bewoner is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer is bezig met een hoogwerker (foto: Christian Treats/SQ Vision).

De omliggende huizen zijn ontruimd (foto: Christian Treats/SQ Vision).