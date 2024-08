Versterking PSV nodig, handhaving NAC, Willem II en RKC 'lastige klus'

Het is weer zover! Dit weekend is de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen in de Eredivisie. Brabant is met liefst vier teams goed vertegenwoordigd. Met welke verwachtingen gaan voetbalkenners het nieuwe seizoen in? De bal rolt weer en het voetbalseizoen kan weer beginnen!

Oud-trainer Aad de Mos windt geen doekjes om de huidige sportieve staat van PSV, "Als er geen nieuwe aankopen bijkomen in combinatie met de mogelijke verkoop van Jerdy Schouten, dan kunnen we pas op 1 september inschatten welke kant het met PSV opgaat." De Mos vindt Schouten een verlengstuk van de trainer en de machinekamer van het elftal. "Door hem functioneert het elftal beter. Zonder hem is het enkele procenten minder."

"Noa Lang heeft concurrentie nodig. Er is altijd wat met hem."

Door blessures en gebrek aan nieuwe spelers is PSV op dit moment verdedigend kwetsbaar. "Het fundament is weggeslagen. PSV moet minstens twee backs en een centrale verdediger halen die er gelijk moeten staan. Dat is een must." Volgens De Mos wordt het voor PSV een lastig seizoen. "Er wordt gejaagd op PSV. Elk punt dat PSV verliest, wordt gevierd als een overwinning." De aanvaller Driouch ziet hij als een talentvolle aanvaller. "Noa Lang heeft concurrentie nodig. Er is altijd wat met hem."

"Handhaving zou een knappe prestatie zijn van RKC Waalwijk."

"Op papier is RKC Waalwijk een van de kleintjes in de Eredivisie. Ieder jaar staat handhaving bovenaan de lijst. Door creatief te zijn probeert RKC ook nu weer de pareltjes op de transfermarkt weg te kapen. Oskar Zawada is de nieuwe en gevaarlijke spits uit Polen. Hij vervangt David Min die naar FC Utrecht is gegaan", zegt Leon Voskamp. Hij volgt bij Omroep Brabant de Waalwijkse club. Richard van der Venne is de opvallendste nieuweling. "Een aanvallende middenvelder die na enkele buitenlandse avonturen terug is op het oude nest. Hij is met zijn ervaring erg belangrijk voor de aanval van RKC Waalwijk." Volgens Voskamp heeft trainer Henk Fraser een talentvolle selectie. "Maar wel een die zeker niet overloopt van kwaliteit. Handhaving zou een knappe prestatie zijn voor de Waalwijkers."

"Een taalbarrière in het veld is funest."

Kees Luijckx, presentator en analist bij sportzender ESPN, verwacht dat het voor NAC en Willem II een lastige klus wordt om in de Eredivisie te blijven. "Er zijn zo'n zeven ploegen die voor degradatie in aanmerking komen, ook RKC Waalwijk. Zit je bij de beste vier van de zeven, dan zit je goed." Zowel NAC als Willem II heeft zich versterkt. "Bij NAC zijn het vooral buitenlandse spelers. Het liefst zou ik als trainer Nederlands sprekende spelers halen. Dit in verband met de communicatie in het veld. Een taalbarrière is funest. Je moet binnen en buiten het veld goede afspraken met de spelers maken."

"Willem II heeft aan een sterk team gebouwd. Maar is dat eredivisiewaardig?"